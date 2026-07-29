El mercadillo ambulante ideal para visitar cada martes: más de 500 puestos de antigüedades, encurtidos y ropa

Ropa nueva y vintage, calzado, menaje para el hogar, plantas, especias, quesos con Denominación de Origen y la icónica cuchillería albaceteña. Todo esto y mucho más se da cita cada martes en el mercadillo ambulante más grande de Castilla-La Mancha.

En Albacete no se va "al mercadillo", se va a 'Los Invasores'. Este rastro, ubicado alrededor del Recinto Ferial, congrega unos 510 puestos de todo tipo y se ha consolidado como un auténtico fenómeno social, gastronómico y comercial.

Su particular denominación se originó en la década de los setenta debido a la llegada masiva de cientos de furgonetas y comerciantes de diversos puntos de España. Cada martes a primera hora de la mañana, el espacio conocido como los Ejidos de la Feria era prácticamente "invadido" por estos mercaderes.

Mercadillo de 'Los Invasores'. Policía Local Albacete

Además, en dicha época, triunfaba la serie estadounidense de ciencia ficción The Invaders (Los Invasores) que se emitía en la televisión precisamente las noches de los martes. Ambas casuísticas propiciaron que dicho término se asociara al rastro albaceteño.

'Los Invasores' está organizado en dos grandes sectores bien diferenciados que si fueran colocados en línea recta abarcarían unos tres kilómetros (cada puesto mide entre seis y ocho metros de ancho). Por un lado, la zona de polivalencias se despliega en la explanada de los Ejidos y la zona del Pincho. En dicho espacio se concentran unos 470 puestos dedicados al textil, calzado, antigüedades y decoración.

Distribución del mercadillo de 'Los Invasores'. Ayuntamiento de Albacete

Esta sección es el lugar ideal para encontrar piezas de la famosa cuchillería artesanal de Albacete. Por otro lado, en el entorno de la antigua lonja, dentro del perímetro del Recinto Ferial, se sitúa la parte dedicada a la alimentación compuesta por 80 puestos. Este espacio es un deleite para los amantes del buen producto: embutidos, queso manchego, encurtidos, especias y frutas y verduras de proximidad.

Guía práctica para visitar 'Los Invasores'

Si estás pensando en disfrutar del mercadillo ambulante de mayores dimensiones en la región castellanomanchega, estos son los aspectos fundamentales que debes tener en cuenta: