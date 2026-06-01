'En Compañía' cumple 10 años sumando 2.000 parejas, 18 bodas y tres bebés: "Es mucho más que un programa"

Los presentadores Ramón García y Gloria Santoro celebran este lunes los diez años de emisión del programa 'En Compañía', el buque insignia de las tardes de Castilla-La Mancha Media (CMM) y uno de los formatos que de forma habitual marca índices de audiencia muy por encima de la media de la televisión autonómica.

El espacio cumple una década en antena convertido en un fenómeno de servicio público centrado en combatir la soledad no deseada, con más de 2.500 emisiones en directo y la participación de más de 5.000 personas que han pasado por el plató en busca de una nueva oportunidad vital.

En este tiempo, 'En Compañía' ha conseguido formar cerca de 2.000 parejas, de las que 18 han acabado en matrimonio y otras cinco celebrarán su boda este verano, además del nacimiento de tres bebés, un balance que sus responsables resumen como una sucesión de historias de vida transformadas en directo.

Ramon García y Gloria Santoro escuchan a Carmen Amores. Ángela Pulido Díaz

El aniversario ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por los dos presentadores, junto a la directora general de Castilla-La Mancha Media, Carmen Amores, que han atendido a los medios de comunicación en el plató.

Ramón García ha reconocido que asumir el proyecto hace diez años supuso un reto personal, aunque ha afirmado que fue "un acierto" desde el primer momento. Ha defendido que el éxito del programa reside en su autenticidad y en un directo de tres horas diarias en el que no hay guion, pero sí una fuerte carga emocional.

"Para presentar este programa es importante el corazón, si no lo haces con corazón nunca funciona", ha señalado, añadiendo que el espacio combina en su esencia la "alegría" y la "tristeza".

Ramón García en el plató de 'En Compañía'. Ángela Pulido Díaz

El mítico presentador, conocido también como Ramontxu, ha señalado además que la soledad afecta a personas de todas las edades y ha subrayado que el perfil de los participantes ha evolucionado con el tiempo, situándose actualmente en una horquilla que va desde los treinta y pocos años hasta los noventa. "La gente joven cada vez está más sola", ha alertado.

Gloria Santoro durante su intervención. Ángela Pulido Díaz

Gloria Santoro ha puesto en valor el trabajo del equipo humano del programa, especialmente el acompañamiento previo a los participantes antes de entrar en plató, así como el apoyo psicológico que forma parte del formato. Ha destacado también la mezcla constante de emociones que define el espacio, donde conviven la alegría y la tristeza en cada historia.

"No dejar que eso sea normal es nuestra labor", ha argumentado sobre la soledad en la tercera edad. "Decirles que tendrán 70 u 80 años, pero que van a tener una nueva oportunidad de vida", ha afirmado.

Santoro ha insistido además en la dimensión social del programa, que se ha convertido en un espacio de ayuda real para muchas personas, y ha destacado su capacidad de conexión con el público a través de redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram o TikTok.

Por su parte, Carmen Amores ha reivindicado 'En Compañía' como "mucho más que un programa", destacando su vocación de servicio público y su papel en la transformación de la percepción social de la soledad. Ha recordado además la apuesta de CMM por un formato que, desde su inicio, buscaba precisamente dar respuesta a esa realidad.

"Este programa es la vida", ha señalado, destacado la "sinergia" entre el equipo de CMM y la productora Índalo y Media como una de las claves del éxito del formato.

A lo largo de estos diez años, el programa se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la televisión regional castellanomanchega, con un seguimiento estable de la audiencia y una fuerte presencia también en redes sociales, donde sus historias han alcanzado a públicos de todas las edades.