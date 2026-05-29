La música electrónica vuelve al corazón de Toledo en pleno Corpus con una edición especial del Piknik 808

La música electrónica volverá a sonar en pleno corazón de Toledo en la previa de la Semana Grande de la ciudad con una nueva edición del festival Piknik Corpus 808, que se celebrará el próximo domingo 31 de mayo en el Paseo de Recaredo.

La cita, ya convertida en una de las propuestas culturales alternativas más reconocibles del Corpus toledano, tendrá este año un carácter especialmente simbólico al coincidir con el 25 aniversario de Radio Castilla-La Mancha, organizadora del evento junto al Ayuntamiento de Toledo.

El festival ha presentado un cartel que propone un recorrido entre pasado, presente y futuro de la electrónica, combinando nombres históricos de la escena castellanomanchega con artistas emergentes y referentes actuales del techno nacional.

Encabezando la programación estará Ana Alves, una de las DJs y productoras con mayor proyección del panorama electrónico actual. La artista madrileña, afincada en Barcelona, destaca por un sonido que mezcla ritmos hipnóticos, percusiones contundentes y atmósferas oscuras orientadas a la pista de baile.

El Piknik Corpus 808 servirá también para rendir homenaje a dos figuras fundamentales en la historia de la electrónica regional como Luis MF y Luismi Delpino, fundadores del emblemático Family Club y referentes de la cultura de club en España.

La representación castellanomanchega más emergente llegará de la mano de Aika, una de las nuevas voces que comienza a abrirse paso dentro de la escena electrónica.

Arranque novedoso

La jornada arrancará con una propuesta diferente protagonizada por El Barbecho del Jazz, que dará la bienvenida al público con una playlist improvisada antes del inicio de las sesiones.

Completarán el cartel otros nombres habituales vinculados al universo 808 como Yoikol, System Efe y Nesec, además de JR Calderón, una figura clásica de las primeras horas del evento.

Con esta edición especial, el Piknik Corpus 808 volverá a convertir Toledo en punto de encuentro para los amantes de la música electrónica para arrancar la celebración del Corpus, reforzando su apuesta por unir generaciones y sensibilidades a través de la cultura musical contemporánea.