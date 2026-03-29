Kike, mecánico, lo tiene claro: "Este es el mejor motor de la historia; no es fácil llegar a los 900.000 kilómetros"

En Daimiel (Ciudad Real) hay un mecánico que vuelve a dar de qué hablar entre miles de conductores. Él es Kike, de Talleres Piba, y desde su taller continúa sumando seguidores en las redes sociales gracias a vídeos en los que muestra, sin filtros, el estado real de los coches que pasan por sus manos.

En una de sus últimas publicaciones, el mecánico se detiene ante un caso poco habitual incluso para un profesional con experiencia: un vehículo que ha alcanzado los 903.000 kilómetros. "Voy a grabar este vídeo porque este motor se lo merece", ha dicho, sorprendido por una cifra que, según explica, está muy lejos de lo habitual.

Kike compara la vida útil de los motores con la de las personas: "A 70 u 80 años llegan fácil; ya que pasen los 100 ya es difícil". Y añade que, aunque alcanzar entre 400.000 y 600.000 kilómetros "es relativamente fácil", superar esa barrera convierte al vehículo en algo excepcional y alcanzar los 900.000 "no es sencillo".

El protagonista de este caso es un motor 1.9 TDI del Grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), al que el mecánico no duda en calificar como "uno de los mejores motores de la historia".

De hecho, va más allá: "Si a mí me preguntaran cuál es para mí el mejor motor de la historia, diría un 1900 TDI 130 AVF en caja de cambios de seis velocidades y montado en A4 o Passat".

Según explica, su elección no se basa solo en la durabilidad, sino en un equilibrio global: "Durabilidad, fiabilidad, consumo, economía en las reparaciones… en todo eso es lo mejor".

Frente a otros motores más potentes, como algunos 3.0 de marcas premium, reconoce que pueden alcanzar grandes kilometrajes, pero con un mayor coste: "Tiene mucho más consumo, es mucho más ruidoso, mucho más caro en mantenimiento".

Fue taxi en Málaga

Para reforzar su argumento, muestra el estado del vehículo, que además fue taxi en Málaga, algo que identifica por restos de pegatinas. El dato clave, sin embargo, está en las piezas: la mayoría siguen siendo originales pese al kilometraje.

"Para que veáis la durabilidad que tenían los motores antiguos respecto a los modernos", ha señalado mientras repasa componentes como la EGR, los inyectores, la bomba inyectora o el depresor, todos ellos sin sustituir. "El 95 % del coche es el mismo", ha asegurado.

El mecánico reconoce pequeñas incidencias propias del uso, como algún rezume leve, pero resta importancia: "Con 900.000 que tenga un leve rezume es totalmente ridículo".

El caso le sirve para lanzar una reflexión sobre la evolución del sector: "Fijaos lo que duraba todo, cuatro veces más que ahora". Y concluye destacando lo más llamativo del ejemplo: "Es un coche con 23 años, 903.000 kilómetros y sigue funcionando".