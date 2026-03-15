Las razones del aumento de casos de virus de papiloma humano en mujeres mayores de 50 años.

La psicóloga y sexóloga toledana Ana M. Ángel Esteban vuelve con una nueva entrega de su consultorio en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un espacio en el que trata cuestiones sobre la mente, las emociones y la sexualidad.

En esta ocasión, la experta aborda el tema del incremento de enfermedades de transmisión sexual, tanto en hombres como en mujeres, en la franja de entre 50 y 60 años. "Sobre todo, el virus del papiloma humano (VPH), que en mujeres pueden tener efectos médicos y psicológicos de más peso que en los hombres. Es una señal de que la sexualidad está cambiando en estas etapas de la vida", ha indicado.

1. ¿El VPH no solo afecta a jóvenes? Durante años se ha asociado el VPH a adolescentes y adultos jóvenes, con relaciones sexuales "sin miramiento". Quizás promiscuidad sexual, no siempre, pero sí falta de medidas de protección. Es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Los expertos en epidemiología estiman que la mayoría de las personas sexualmente activas entrarán en contacto con el virus en algún momento de su vida. Por tanto, tener un diagnóstico después de los 50 años no es algo tan excepcional como muchas personas creen. En esta ocasión me ciño a estas edades porque suele pensarse que la sexualidad es menor en cantidad y calidad y no es así. Es cierto que genera sorpresa tener un VPH en etapas más avanzadas de la vida.

2. ¿Cómo aparece el virus? El virus puede permanecer asintomático y latente durante muchos años. Con el paso del tiempo y por cambios en el sistema inmunológico puede reactivarse y detectarse en revisiones médicas, produciendo sorpresa, miedo y dudas sobre la pareja. Un contacto sexual con una persona que lo portaba hace años puede ser la causa de este positivo que aparece en momentos de estrés y bajada de defensas. Por tanto, no significa que sea una infección reciente, ni en ti ni en tu pareja.

3. ¿Qué impacto psicológico supone? En mi consulta, tras recibir el diagnóstico de tener VPH, se tienen sentimientos de vergüenza, cuesta trabajo hasta decírmelo, aun siendo mujer. Hay mucho miedo a sentirse juzgadas como promiscuas y el juicio social o de la pareja pesa muchísimo. La sorpresa es paralizante a veces cuando se tiene una sola pareja, estable, desde hace años. La sexualidad femenina está rodeada de muchos esquemas y juicios sociales. Hay más ansiedad por esta razón, que por el riesgo médico en sí.

4. ¿El diagnóstico puede producir dudas y desconfianza en la pareja? La reacción más frecuente es pensar que ha habido una infidelidad reciente como motivo del contagio. Sin embargo, desde el punto de vista médico no tiene por qué ser así, como he dicho antes. El virus puede estar silencioso años sin saber cuándo pasó. Entender esto es importante para evitar desconfianzas que pueden perpetuarse y a partir de ahí hacer imposible una convivencia estable y con continuas comprobaciones, discusiones o controles que terminarán con la relación.

5. ¿Cómo de importante es la salud sexual después de los 50? Las personas de cierta edad se han educado con poca información y no hablan abiertamente de la sexualidad. Parece que solo es a los jóvenes a quienes hay que advertirles y enseñarles sobre prácticas y prevención. No es así, porque tanto en creencias como en prácticas sexuales veo mucha falta de información en pacientes maduritos. Está implícita la idea de que la falta de la regla ya hace más libre la práctica sexual. Sí, pero solo para la imposibilidad de embarazos, no para todo lo demás. "Se nos olvida" el preservativo. En esta etapa, las revisiones médicas son esenciales porque algunos tipos de VPH están relacionados con cáncer de cuello del útero, siendo este contagio más problemático en mujeres que en hombres. En estas edades se inician nuevas relaciones con personas que ya han tenido relaciones previas. Y ahí existe un peligro de contagio si no se usa protección. La sexualidad y la salud sexual no tienen edad.

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