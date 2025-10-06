Alejandro de Miguel, el diseñador castellanomanchego reivindica la moda como patrimonio cultural: "Debe emocionar"

En un momento en el que las tendencias cambian a la velocidad de las redes sociales, el diseñador castellano-manchego Alejandro de Miguel vuelve a recordar que la moda también puede ser una forma de preservar la cultura.

Su nueva colección, presentada recientemente, es una declaración de principios: una reivindicación de la costura artesanal, la elegancia atemporal y el valor del trabajo hecho a mano, frente a la uniformidad y el consumo efímero que marca el ritmo del sector.

Natural de Miguel Esteban (Toledo), Alejandro de Miguel se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la alta costura española. Con más de dos décadas de trayectoria, ha vestido a personalidades del ámbito social, político y cultural, pero siempre ha mantenido la misma filosofía: cada prenda debe reflejar la esencia de quien la lleva.

"La moda debe emocionar y perdurar, no limitarse a un momento pasajero", ha afirmado el diseñador en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que en esta colección combina siluetas clásicas con innovaciones en el patronaje, tejidos nobles y acabados que rinden homenaje a los talleres tradicionales.

La colección, inspirada en la elegancia natural de la mujer y en la estética de los grandes maestros de la costura española, incluye vestidos de invitada, piezas de gala y propuestas nupciales que destacan por su pureza de líneas, equilibrio en los volúmenes y una cuidada selección de materiales.

Compromiso activo

Cada diseño está confeccionado íntegramente en su taller, reafirmando su compromiso con la producción sostenible y de proximidad.

Más que una simple propuesta de moda, el trabajo del diseñador se convierte en un manifiesto a favor del patrimonio cultural y creativo de España, una defensa de la tradición textil y del valor que aún conserva la confección a medida. "Cuando algo está bien hecho, trasciende el tiempo. Esa es la verdadera sostenibilidad", señala.

Invitadas Alejandro de MIguel Alejandro De Miguel

Invitadas Alejandro de Miguel Alejandro De Miguel

Con esta colección, Alejandro de Miguel no solo reafirma su posición como uno de los grandes embajadores de la costura española, sino que lanza un mensaje de futuro: la moda de autor sigue viva, reinventándose sin perder sus raíces y recordando que la verdadera elegancia no pasa de moda.