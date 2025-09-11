De Lori Meyers a la fiesta de We Are Not DJ’s: 'Castilla-La Mancha Suena' llega a Azuqueca con entradas a 20 €
El próximo sábado 20 de septiembre, con otros grupos como Sexy Zebras, Vera Fauna o Fontán.
Azuqueca de Henares (Guadalajara) se convertirá el próximo sábado 20 de septiembre en el epicentro musical del centro de España con la llegada de una nueva edición del festival Castilla-La Mancha Suena. Una cita que desembarcará en el Complejo Deportivo San Miguel con un cartel que invita a vivir una de esas noches que se recuerdan durante mucho tiempo.
Los granadinos Lori Meyers, referentes del indie nacional desde hace más de dos décadas gracias a grandes himnos como "Emborracharme", "Luciérnagas y mariposas", "Siempre brilla el sol" "El tiempo pasará" o "Mi Realidad", encabezarán un festival en la que también estarán los madrileños Sexy Zebras, con su rock directo y provocador.
Tampoco faltarán los sevillanos Vera Fauna, que aportarán la frescura del sur fusionando folk, psicodelia y sonidos urbanos, o la prometedora banda Fontán, con un sonido cargado de épica y emoción.
El enérgico dúo We Are Not DJ’s pondrá el broche final a Castilla-La Mancha Suena transformando el festival en una gran fiesta electrónica en la que sonarán los temazos de ayer y hoy.
A apenas una hora de Madrid y poco más de Toledo, Azuqueca de Henares se sitúa como destino perfecto para quienes quieren vivir una tarde-noche especial sin grandes desplazamientos. Las puertas se abrirán a las 19:00 horas y la música comenzará a sonar a partir de las 20:00.
Entradas a 20 euros
Las entradas tienen un precio de 20 euros más dos de gestión, disponibles también al mismo precio en modalidad para personas con movilidad reducida y acompañante. Pueden adquirirse a través de esta página web.
Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto con autorización firmada, y los jóvenes de 16 y 17 años también necesitarán el documento correspondiente de sus tutores.
El de Azuqueca de Henares promete ser un festival cercano, asequible y con un cartel de primer nivel que invita a vibrar con la música en directo y a convertir la noche del sábado 20 de septiembre en inolvidable.
Bajo el nombre Castilla-La Mancha Suena, el Gobierno de Castilla-La Mancha organiza distintos festivales y conciertos para dinamizar cultural y económicamente la región y atraer turismo a localidades fuera de la capital de provincia.
Este mismo verano, actuaron Fontán, Ani B Sweet, Lori Meyers y Señor Aliaga en Almansa (Albacete).
El pasado 2 de septiembre fue el turno de Dani Fernández en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), un concierto muy especial para el artista ya que actuó para su pueblo.