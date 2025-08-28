La joya encontrada en la Catedral de Toledo opta a ser el descubrimiento del año para National Geographic

Pinturas que se encontraron al desmontar un armario de la Catedral de Toledo.

Ha sido el descubrimiento artístico y patrimonial del año en Toledo y aspira a ser el premiado como el más destacado en el país para National Geographic. Las pinturas de Juan de Borgoña halladas al desmontar un armario de la Catedral de Toledo optan al premio '+ Historia' convocado por la publicación en la categoría 'Mejor descubrimiento nacional'.

Como les informaba EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, estas pinturas murales al óleo sobre yeso de Juan de Borgoña fueron realizadas en 1511 y quedaron ocultas en 1780.

Los 250 años de 'olvido' terminaron por culpa de las labores de restauración que se están llevando a cabo en la seo toledana ante la celebración del VIII centenario del comienzo de su construcción. En las mejoras relativas a la Sala Capitular, los trabajos llegaron a su puerta de acceso, que pertenecía a la antigua capilla de Santa Isabel, y a su zaguán o antesala.

Allí, adosados a sus muros laterales, se encontraban dos armarios que sirvieron para contener las actas de las reuniones y que escondían esta joya renacentista.

Las pinturas, en las que además de Juan de Borgoña actuaron sus ayudantes Diego López, Luis de Medina y Alfonso Sánchez, constan de tres escenas enmarcadas por pilastras y zócalo.

En la central está el escudo del cardenal Cisneros en forma de testa de caballo rodeado por dos cornucopias de la abundancia y dos jarrones a ambos lados, uno con clavelinas y el otro con azucenas. Sobre ellos, una corona de laurel, el capelo cardenalicio y los cordones de quince borlas sostenido por dos querubines.

En ambos laterales se pueden ver dos escenas de jarrones con árboles frutales sostenidos por tres figuras de niños.

Premios '+ Historia'

La categoría de 'Mejor descubrimiento nacional' es una de las seis de las que consta la segunda edición de los premios '+ Historia' de National Geographic.

Las pinturas ocultas de Juan de Borgoña han sido nominadas junto a las pinturas rupestres en la cueva de Maltravieso (Cáceres), Pink: el rostro humano más antiguo de Europa (Atapuerca, Burgos), la pizarra grabada con escena de combate (Casas del Turuñuelo, Badajoz) y las flechas y arcos más antiguos de Europa (Granada).

Los lectores y seguidores de National Geographic que deseen votar deberán hacerlo antes del 12 de octubre.

Los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de la revista Historia National Geographic.