Así es la cueva de 80 metros con río interior donde Don Quijote vivió uno de sus hechizos más famosos

En pleno corazón del singular Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se esconde una cueva kárstica de unos 80 metros de profundidad que alberga un pequeño río en su interior y que protagoniza el capítulo XXII de la segunda parte del libro más vendido de la historia: Don Quijote de la Mancha.

Se trata de la Cueva de Montesinos, una cavidad formada desde el 3000 a.C por la disolución de la roca caliza a causa del agua de lluvia y situada dentro del término municipal de Ossa de Montiel (Albacete).

Esta belleza geológica protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) atrae cada año a miles de visitantes que ansían conocer esa mezcla entre naturaleza e historia literaria. Además, posee una gran riqueza arqueológica porque en esta cueva se han recuperado microlitos de sílex, hachas pulimentadas, joyas metálicas, monedas, cerámica y sellos pertenecientes al Neolítico Final.

Cueva de Montesinos de Ossa de Montiel (Albacete). Turismo Castilla-La Mancha

Don Quijote vive en la Cueva de Montesinos uno de los acontecimientos más singulares de la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes. En las profundidades de esta caverna, el caballero hidalgo observa cómo por un hechizo de Merlín, la Dama Ruidera, sus hijas y sobrinas se transforman en agua para conformar las lagunas de Ruidera.

Visitas guiadas y aparcamiento

Las visitas solo pueden realizarse con guía y cita previa. Los horarios varían dependiendo de la época del año. De julio hasta mitad de septiembre, la cueva estará accesible en horario de mañanas de 10:00 a 14:00 horas y por la tarde de 16:00 a 19:30 horas.

Las entradas deben reservarse con antelación contactando por teléfono con el Ayuntamiento de Ossa de Montiel o a través de las empresas turísticas autorizadas. Cabe señalar que existe un aparcamiento a pocos metros de la cueva.

Ya sea por su vínculo con el Quijote, su valor arqueológico o su encanto paisajístico, la Cueva de Montesinos es uno de esos lugares que definen la riqueza de Castilla-La Mancha.