Métodos de pago más usados para jugar en línea

Las pasarelas de pago han sufrido un proceso de diversificación sin precedentes durante los últimos años. Cada vez son más las alternativas que conviven con los métodos de pago tradicionales y su consolidación responde a la aparición de nuevas necesidades en el usuario promedio. Las transacciones económicas que se llevan a cabo en Internet cada vez responden a necesidades más específicas y que, en muchos casos, no quedan cubiertas por las modalidades de pago más clásicas. El segmento de los juegos y los casinos online es un ejemplo de ello.

Aún así, no todas las plataformas integran las soluciones más novedosas lo cual se traduce en una desventaja competitiva en un punto en el que el consumidor cada vez es más exigente y está mejor informado. Si bien es relativamente sencillo localizar casinos con Paypal porque se trata de un método globalizado no resulta tan sencillo encontrar plataformas que acepten pago mediante criptomonedas, por ejemplo. No obstante, en realidad, la implementación de las fórmulas más minoritarias será una realidad no dentro de mucho pues nos encontramos inmersos en un proceso de transformación progresivo en este sentido, puedes obtener más información aquí.

En cualquier caso, podemos encontrar bastantes opciones plenamente accesibles en el universo de los juegos de azar. A continuación, reunimos cinco de los métodos de pago más populares y seguros en España. ¡Toma nota!

Tarjetas de crédito o débito

Se mantienen invictas como la alternativa más generalizada en todo el mundo. En realidad no es extraño si tenemos en cuenta que se trata del primer método de pago online que existió. Uno de los principales puntos fuertes de las tarjetas de crédito o débito reside en su instantaneidad pero, también, en sus garantías en materia de seguridad. Todas las operaciones son gestionadas mediante una entidad bancaria y, por tanto, los datos más sensibles tanto personales como bancarios están completamente blindados.

Las tarjetas de débito o crédito más populares en España son Mastercard y Visa, aunque podemos encontrar otras muchas alternativas. Escoger una tarjeta de crédito o débito para efectuar tus pagos en el mundo online puede ser una buena solución para aquellos usuarios que no cuentan con demasiados conocimientos informáticos y, por el momento, no valoran la posibilidad de pasar a otras soluciones de corte más tecnológico. La facilidad de uso, la rapidez o la seguridad son algunos de sus puntos fuertes y, además, no requieren de procesos de registro largos o complejos.

PayPal

Desde su lanzamiento en 1998 Paypal pasó a convertirse en el primer monedero digital como tal y, desde entonces, no ha hecho más que expandirse. Hoy cuenta con una presencia en los hábitos de consumo prácticamente similar a la que poseen las tarjetas de crédito. Aunque no todos los casinos o plataformas online especializadas en el segmento de los juegos de azar admiten Paypal, son una gran minoría. Uno de las grandes aportaciones que Paypal hizo fue otorgar la posibilidad de realizar pagos y operaciones utilizando únicamente un usuario y una contraseña. En realidad, Paypal actúa como intermediario entre el establecimiento y el banco encriptando los datos bancarios y proporcionando mayor comodidad al usuario en un contexto de plena seguridad. Al no tener que proporcionar en ningún caso datos personales, un número de cuenta bancaria o un número de tarjeta el usuario se expone a menores riesgos al tiempo que renuncia a ciertas restricciones.

Apple Pay

La presencia global de Apple ha hecho que este método de pago esté plenamente implantado en prácticamente todo tipo de entornos online. No obstante, sólo está disponible a aquellos usuarios que cuentan con dispositivos Apple.

Apple Pay permite realizar transacciones en una enorme cantidad de sitios web (incluyendo el ámbito de los juegos de azar) y lo mejor de todo es que para hacerlo únicamente bastan unos pocos clics. Tal y como ocurre con Paypal, su funcionamiento se basa en la vinculación de la cuenta de usuario a una tarjeta de crédito, débito o una cuenta bancaria. Una vez que el proceso de registro finaliza, el usuario puede comenzar a operar de forma completamente cómoda y sin necesidad de proporcionar ningún tipo de dato bancario.

Bizum

Es, sin duda, la fórmula española más popular de la actualidad. Se trata de una aplicación que, tras vincularse a una cuenta bancaria, permite al usuario realizar transferencias de dinero de forma inmediata. Para ello, únicamente es necesario conocer el número de teléfono del destinatario al que se desea realizar el pago. Bizum es cada vez una pasarela de pago más presente en el ámbito de los casinos online aunque, de momento, su presencia a nivel internacional es prácticamente inexistente.

Criptomonedas

Las criptodivisas han proliferado a una velocidad de vértigo hasta el punto de ser cada vez más habituales dentro de los casinos online. Su seguridad, su instantaneidad o el anonimato que proporciona el sistema de encriptación a partir de tecnología blockchain han hecho que se conviertan en una buena alternativa para muchas plataformas aunque, tal y como puntualizábamos al inicio de este artículo, su presencia aún es bastante relativa.

Sigue los temas que te interesan