Los Paradores de Turismo en nuestro país son una apuesta segura para encontrar un excelente alojamiento, en ubicaciones excepcionales, con buena gastronomía y, en numerosas ocasiones, en edificios históricos, tal como explica "Descubrir". Allá donde tengas pensado ir, te aconsejamos que eches un vistazo a las ofertas de aquellos que se encuentren cerca.

Hacemos un repaso por 15 de los paradores más bonitos de España. Seguro que te apetece sorprender a alguien con una escapada de fin de semana en alguno de estos sitios o relajarte en ellos durante tus vacaciones.

Los mejores Paradores de turismo

Parador de Alarcón (Cuenca)

Uno de los mejores paradores españoles es el Parador de Alarcón (Avda. Amigos de los Castillos 3, 16214, Cuenca), de 4 estrellas, a un par de horas en coche de la capital del país. En este castillo del siglo VIII, suntuosamente decorado, sentirás que viajas en el tiempo y te trasladas a la Edad Media. Se eleva en el peñasco Pico de los Hidalgos, sobre el río Júcar, así que disfrutarás de unas espectaculares vistas.

La localidad de Alarcón también está catalogada como Conjunto Histórico Artístico, por lo que es destino perfecto para descubrir su patrimonio, practicar senderismo por la Hoz de Alarcón y escapar de la rutina.

Parador de Cardona (Barcelona)

Si hay un castillo medieval imponente reconvertido en Parador de Turismo es el de Cardona, ubicado en una localidad tan bonita como acogedora a media hora en coche de Manresa. El Parador de Cardona (Castell de Cardona, s/n, 08261 Cardona, Barcelona), también de 4 estrellas, se eleva en un promontorio que le proporciona unas vistas espectaculares.

El lugar es perfecto como base para conocer la villa, visitar el Museo de la Sal de Cardona (Plaça de Santa Eulàlia, 11, 08261 Cardona, Barcelona), la capilla de Santa Eulalia (Plaça de Santa Eulàlia, 2, 08261 Cardona, Barcelona), el Centre Cardona Medieval (Carrer de la Fira, 1, 08261 Cardona, Barcelona) y recorrer rutas como la Vía Salaria y el Camino de los Monjes.

Parador de Corias (Asturias)

El Parador de Corias (s/n, Monasterio de San Juan Bautista, 33816 Corias, Asturias) se localiza a un par de kilómetros de la hermosa localidad asturiana de Cangas del Narcea. El edificio, un antiguo monasterio cuya construcción se remonta al siglo XI, está catalogado como Monumento Histórico-Artístico Nacional.

La construcción resulta tan imponente que es conocida como El Escorial Asturiano. En este alojamiento de 4 estrellas, podrás adentrarte en los sótanos para admirar los restos arqueológicos, así como disfrutar de su spa y de su piscina interior en las antiguas bodegas monacales. Además, las vistas desde sus estancias, con el telón de fondo de las montañas y el río Narcea, te enamorarán. La ubicación es ideal para conocer Cangas de Narcea, recorrer la Reserva Integral de Muniellos y el Parque Natural de Fuentes del Narcea.

Parador de Hondarribia (Guipuzkoa)

En Guipuzkoa se localiza el Parador de Hondarribia (Plaza de Armas, 14, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa), de 4 estrellas. Esta villa amurallada es una auténtica preciosidad y si para conocerla, te alojas en el Parador de Turismo, el plan será perfecto. Al edificio se lo conoce como el castillo de Carlos V, y fue levantado en el siglo X. El encanto de esta fortaleza medieval, sus arcos, sus patios y sus terrazas sorprenden siempre al viajero.

Para conocer la localidad, comienza por informarte en la Oficina de Turismo, a solo un minuto a pie del Parador, y luego no te pierdas lugares como la Puerta de Santa María (Nagusi Kalea, 33, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa), el Baluarte de la Reina (Murrua Kalea, 28, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa), la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano (Nagusi Kalea, 1, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa) y el Parque de San Marcos.

Parador de Argómaniz (Álava)

Un elegante palacio renacentista es el que acoge al Parador de Argómaniz (Ctra. N–1, km 363, 01192 Argómaniz, Álava), otro de los alojamientos de 4 estrellas de la Red de Paradores más bonitos de nuestro país. Lo encontrarás a un cuarto de hora en coche de Vitoria. Este edificio histórico en el que se detuvo Napoleón antes de asaltar la ciudad se encuentra en un lugar tranquilo, perfecto para programar rutas de senderismo y excursiones a la Sierra Gorbea y al pantano Ullibarri Gamboa. Y no dejes de degustar la cocina del restaurante Aletegui, ubicado en la última planta del Parador, con unas preciosas vistas.

Parador de Sos del Rey Católico

El Parador de Sos del Rey Católico (Arquitecto Sainz de Vicuña, s / n, 50680 Sos del Rey Católico, Zaragoza) se localiza en la preciosa villa medieval del mismo nombre catalogada como Conjunto Histórico-Artístico. Podrás conocer la localidad al tiempo que disfrutas de la estancia en este hotel de 4 estrellas. No dejes de probar la especialidad de su restaurante: el Ternasco de Aragón con patatas panaderas.

Una vez conozcas el casco antiguo, realiza una pequeña excursión hasta el Monasterio de Nuestra Señora De Valentuñana (Convento de Valentuñana, 50680 Sos del Rey Católico, Zaragoza).

Parador de La Gomera

En la isla canaria de La Gomera se encuentra otro de los paradores más bonitos de España. Y es que el Parador de la Gomera (Lomo de la Horca, s/n, 38800 San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de Tenerife), de 4 estrellas y construido en estilo isleño, ofrece unas vistas excepcionales del Atlántico además de contar con una zona wellness que incluye jacuzzi, sauna y piscina exterior, ideal para viajes de placer y relax. Recuerda que tienes varias playas para elegir a diez minutos a pie. Y si te apetece algo de aventura, no dejes de acudir a conocer el Parque Nacional de Garajonay y el Silbo Gomero.

Parador de San Marcos (León)

En plena capital de León se alza el antiguo convento renacentista de San Marcos, que en la actualidad es el Parador de Turismo de la ciudad, de 5 estrellas. Su espectacular fachada te da la bienvenida a este edificio en el que, en el siglo XVII, estuvo prisionero don Francisco de Quevedo. El restaurante del Parador de San Marcos resulta perfecto para degustar la cocina tradicional de la tierra, como el lechazo. Y no te pierdas la biblioteca situada en uno de los claustros.

A escasos metros del Parador podrás ver el puente romano de San Marcos sobre el río Bernesga. Si lo cruzas puedes pasear por el Parque Quevedo (Av. Quevedo, 24009 León). Y si diriges tus pasos hacia el centro histórico, encontrarás a 15 minutos a pie la catedral de León, el Palacio del Conde Luna (Plaza Conde Luna, 24003 León), Museo Casa Botines Gaudí (Pl. de S. Marcelo, 5, 24002 León) y el Museo de León (Pl. Santo Domingo, 8, 24002 León).

Parador de Lérida

El bonito Parador de Lérida (Carrer Cavallers, 15, 25002 Lleida), de 4 estrellas, se encuentra en el Convent del Roser, un antiguo convento del siglo XVII en el centro de la ciudad, así que lo tiene todo para una estancia inolvidable: un edificio impresionante y una ubicación perfecta. Te asombrará su claustro de tres pisos, en torno al cual se distribuyen las 53 habitaciones de este hotel de 4 estrellas, y su comedor, en la antigua iglesia monacal.

Localizarás la Catedral Nueva de Lleida (Plaça de la Catedral, 25002 Lleida) a tres minutos a pie del Parador de Turismo, y a cinco minutos el Museo de Lleida (Carrer del Sant Crist, 1, 25002 Lleida). Y no te pierdas en las proximidades la Seu Vella y el castillo de la Suda (Plaça Hispanoamèrica, 1, 25004 Lleida), desde donde contemplarás unas preciosas vistas.

Parador de Santo Estevo (Orense)

En plena Ribeira Sacra se localiza el Parador de Santo Estevo, de 4 estrellas, ubicado en el antiguo monasterio de los siglos VI y VII, de hermosos claustros y rincones como su restaurante, en las antiguas caballerizas. Catalogado como Monumento Histórico Artístico, también destaca su spa, con todo tipo de servicios, baños de hidromasaje exterior y piscinas, y unas vistas excepcionales de los bosques y montañas a su alrededor. No dejes de recorrer en la zona la Ruta de los Catamaranes por el río Sil, la Ruta del Románico y la Ruta de los Miradores, entre los que podrás descubrir los balcones de Madrid.

Parador de Sigüenza (Guadalajara)

Otros de esos paradores en los que te sentirás protagonista de una película es el Parador de Sigüenza (Pl. del Castillo, s/n, 19250 Sigüenza, Guadalajara), ubicado en un castillo del siglo XII, en una alcazaba árabe. Decorado con mobiliario castellano y con espectaculares camas con dosel en sus habitaciones, este alojamiento de 4 estrellas es un lugar perfecto para una escapada romántica o para la celebración de una boda, puesto que también conserva la capilla del siglo XIII y ofrece espacios como el Salón del Trono y el patio de armas.

Y no olvides acercarte a 200 metros a la Casa del Doncel (C. Arcedianos, 20, 19250 Sigüenza, Guadalajara) y la Puerta de Hierro (C. Travesaña Alta, 23, 19250 Sigüenza, Guadalajara) y visitar puntos de interés como la Plaza Mayor, la catedral y el Museo Diocesano de Arte Antiguo (Plaza Obispo Don Bernardo, S-N Antigua Casa De Los Barrenas, 19250 Sigüenza, Guadalajara).

Hostal de los Reyes Católicos (Santiago de Compostela)

Uno de los Paradores de Turismo más especiales de España es el Hostal dos Reis Católicos (Praza do Obradoiro, 1, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña), en Santiago de Compostela, un increíble hotel de 5 estrellas. Este espectacular edificio histórico se alza en uno de los laterales de la Praza do Obradoiro, y está considerado el hotel con mayor antigüedad del mundo, ya que se inauguró en 1499 para acoger a los peregrinos que llegaban a la ciudad.

Su interior constituye un parador museo, en el que puedes visitar sus claustros y disfrutar de sus estancias, incluido un comedor lujoso donde degustar lo mejor de la cocina gallega. Sin duda, uno de los mejores donde alojarse para descubrir la capital de Galicia.

Parador Museo de Oropesa (Toledo)

El Parador Museo de Oropesa (Pl. Palacio, 1, 45560 Oropesa, Toledo), con unas bonitas vistas panorámicas a la Sierra de Gredos, es otro de esos alojamientos de 4 estrellas que no puedes perderte. Aquí encontrarás otro destino perfecto para viajar a la Edad Media. El conjunto es imponente, formado por un palacio del siglo XV adosado al castillo del siglo XII. Se encuentra solo a hora y media en coche de Cáceres y a 154 kilómetros de Madrid, así que es un destino perfecto para una escapada de fin de semana durante todo el año.

Parador de Jarandilla (Cáceres)

El Parador de Jarandilla (Av. Antonio García Prieto, 1, 10450 Jarandilla de la Vera, Cáceres) es un precioso hotel de 4 estrellas en un espectacular palacio conocido como el castillo de Carlos V. Además de disfrutar de sus instalaciones, podrás saborear la cocina extremeña en el restaurante del Parador. Y si vas en verano, lo mejor es apuntarse a sus cenas al aire libre y no perderse sus veladas musicales. Un sitio tan especial como único.

Parador de Baiona (Pontevedra)

Uno de los Paradores de Turismo más espectaculares del país es el Parador de Baiona (Av. Arquitecto Jesús Valverde, 3, 36300 Baiona, Pontevedra). Este alojamiento de 4 estrellas se localiza en la península de Monterreal, al sur de las Rías Baixas. Con sauna, jacuzzi y unas preciosas vistas, también cuenta con dos restaurantes fabulosos: el restaurante Torre del Príncipe y el Enxebre A Pint, con cocina tradicional, en la que no pueden faltar los pescados, mariscos y las carnes de Ternera Gallega I.G.P.

Recorre el casco antiguo de la localidad, catalogado como Conjunto de Interés Histórico Artístico, programa una excursión a las Illas Cíes y sigue la Ruta de los Pazos y Casas Blasonadas de Baiona. ¡Te encantarán!

