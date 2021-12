El delicado regalo navideño que preocupa a los veterinarios de Castilla-La Mancha

Un animal de compañía posiblemente no sea el mejor regalo que se puede hacer durante estas Navidades. Los veterinarios de Castilla-La Mancha desaconsejan esta opción si la persona que va a recibir el perro, gato, conejo, etc. no conoce y acepta las responsabilidades que ello implica, ya que pueden durar muchos años.

Mediante una nota de prensa, el responsable del área de Animales de Compañía, Identificación Animal y Tenencia Responsable del Colegio de Veterinarios de Toledo, Luis Rodríguez, ha señalado que el compromiso que se adquiere al aceptar un animal de compañía "debe ser para toda su vida" -8, 10 o hasta 16 años- y no se puede decidir cuándo acabar con las responsabilidades.

Pese a ello, los veterinarios alertan de que más del 30 por ciento de los abandonos de animales de compañía que se producen durante los primeros meses del año corresponden a regalos de Navidad.

Todas estas obligaciones se conocen como "tenencia responsable", que engloba deberes como el registro del animal ante la autoridad competente, proporcionarle alimento, hogar y buen trato, educarlo de manera correcta para que no cause daños a otros animales o personas, no someterlo a ningún tipo de sufrimiento o asegurarse de que tiene los cuidados veterinarios que precisa para su salud y bienestar y el de toda la sociedad.

Asimismo, ha destacado que los ciudadanos veterinarios no solo deben realizarse cuando el animal enferme, sino que se debe establecer un plan preventivo para evitar que el animal contraiga enfermedades y que además éstas se transmitan a las personas.



Sigue los temas que te interesan