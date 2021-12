El diseñador toledano Alejandro de Miguel vestirá a Paz Padilla en las Campanadas de Telecinco

Paz Padilla dará las campanadas en Telecinco y tiene claro que no quiere dejar indiferente a nadie con su look, tal como ha informado la propia cadena televisiva: “Quiero que la gente diga ¡Ostras, la fea de Paz Padilla ¡Qué guapa va!”, bromeaba la presentadora en ‘Sálvame’, pero ¿Cómo va a ser? Ya tenemos algunos detalles…

Buscaba un diseñador que fuera “atrevido y elegante” porque su objetivo es “sorprender” a todos: “Quiero estar deslumbrante, tengo 52 años y pienso que me lo he currado. Tengo una talla 34 – 36”.

Finalmente, el diseño lo firmará el toledano Alejandro de Miguel, y lo ha elegido porque además de ser para ella “uno de los mejores”, se adaptan muy bien el uno al otro: “Confío en él ciegamente y hemos creado algo…”.

Paz está inmersa este año en el mundo del teatro y quiere plasmar en su look fantasía, belleza y mucho más: “¡Por supuesto que va a ser sexy no, súper sexy! Nunca he hecho un ‘Interviú’ ni nada pero este año voy a ser muy atrevida”. “No va a dejar a nadie indiferente”, prometía la presentadora.

La presentadora se emocionó comunicando que será la encargada de dar la campanadas junto a Carlos Sobera. Y es que Paz ya lo hizo hace dos años en un momento especialmente duro para ella, cuando su marido estaba enfermo: “Estaba mi Antonio conmigo, ya estaba malito, a mí me costó, a él también… pero quiso estar conmigo y estuvo”.