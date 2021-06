El conquense, José Javier Simarro, entre los mejores vendedores de la ONCE

Simarro en el acto de recogida del premio junto a Miguel Carballeda y Ángel Sánchez ONCE

ONCE

La iniciativa de la ONCE por la que se nombra al mejor vendedor que trabaja con ellos ha galardonado a José Javier Simarro, de Cuenca. Afirman que la decisión se ha tomado porque el conquense “es, sin duda, la persona que mejor ha representado a ONCE durante 2020”. Explican que el premio no llega por el número de ventas sino “por la calidad y calidez con los clientes”. Además, destacan su implicación con la marca, con la labor de la Organización, con su entorno y con sus compañeros.

Desde ONCE afirman que esta iniciativa se lleva a cabo porque les gusta reconocer “el compromiso de la buena gente” que trabaja en la organización. Además, se han mostrado optimistas al poder recuperar la gala de reconocimiento a estos vendedores en todo el territorio estatal y, en particular, en Castilla-La Mancha. Desde ONCE definen este acontecimiento como “una buena costumbre”.

José Javier, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización. Simarro, es vendedor con discapacidad auditiva y, también, hijo de vendedor. Asegura que “admira a muchos de sus compañeros afiliados que son ciegos totales”.

Además del evento, los premiados pudieron disfrutar de un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que visitaron la ciudad de Madrid y asistieron a varios actos y espectáculos.

El lema de la gala, en su XIV edición, fue el de ‘Buena Gente ONCE’, y transcurrió bajo los valores del Talento, Perseverancia, Solidaridad, Ilusión, Respeto, Iguales, Unión, Cercanía, Simpatía, Ingenio y Compromiso.