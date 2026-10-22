Un hombre de 42 años resulta apuñalado en Talavera de la Reina durante una pelea en la calle

Un hombre de 42 años ha resultado apuñalado en el transcurso de una pelea con otra persona en plena calle de Talavera de la Reina (Toledo).

Este suceso ha tenido lugar a última hora de la noche de este miércoles, sobre las 23:00 horas, en la avenida Pío XII, según han informado desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes señalan que la reyerta entre estas dos personas se saldaba con un herido por arma blanca que obligaba a movilizar a una ambulancia de soporte vital básico (SVB) hasta el lugar.

Tras practicar los primeros auxilios, el equipo médico procedió a la evacuación del hombre al Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad.

En el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer los detalles de esta agresión.