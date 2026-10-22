Detienen a un atracador de una sucursal bancaria en Pioz (Guadalajara): había robado 8.500 euros a punta de cuchillo

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Hontoba (Guadalajara) al presunto autor de un atraco a mano armada en una sucursal bancaria del municipio de Pioz, donde había sustraído un botín de 8.500 euros.

La operación 'Dinte' arrancó nada más denunciarse el asalto a la entidad bancaria, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

De las primeras investigaciones, los agentes pudieron dirimir que el individuo habría accedido al interior de la entidad bancaria y, tras amenazar al empleado con un cuchillo, se apoderó del dinero antes de abandonar el lugar a toda prisa.

Tras el visionado de las cámaras de videovigilancia de la sucursal y las declaraciones prestadas por la víctima, los agentes lograron identificar al presunto autor, de 56 años, que horas más tarde fue localizado y detenido en Hontoba.

A este hombre se le imputa un presunto delito de robo con violencia e intimidación.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias por estos hechos, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guadalajara, en funciones de guardia, a cuya disposición quedó el hombre arrestado.