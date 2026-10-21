El vuelco de un camión obliga a cortar la autovía A-31 en Chinchilla de Montearagón (Albacete)

El vuelco de un camión, que ha quedado atravesado en la vía, ha obligado a cortar la autovía A-31 a la altura de Chinchilla de Montearagón (Albacete) en sentido Alicante.

El único afectado ha sido el conductor del vehículo pesado, quien presentaba molestias en una mano de las que ha sido tratado en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico.

Este accidente ha tenido lugar a las 4:01 horas en el kilómetro 116 en el carril que discurre hacia la costa, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Paso alternativo

Para sortear el siniestro, la Guardia Civil ha puesto en marcha un paso alternativo desde la salida 112 de la autovía. En este punto, los vehículos son desviados a la AB-301 y tras dirigirse a la CM-3261 regresan a la autovía en el kilómetro 125.