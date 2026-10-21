El vuelco de un camión en Manzanares obliga a cortar la CM-3107: el accidente no ha dejado heridos

Un camión ha volcado en la carretera CM-3107, a su paso por Manzanares (Ciudad Real). El suceso se ha saldado sin que haya que lamentar daños personales, pero ha obligado a cortar la vía entre los kilómetros 31 y 44.

Las autoridades están dando paso alternativo por el kilómetro 32 de la vía hacia Llanos del Caudillo, para enlazar con la A-4, y hacia Herrera de la Mancha para conectar con la A-43.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 16.56 horas de la tarde, cuando ha volcado el vehículo que transportaba alpechín.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras, para trabajar en la limpieza de la vía.