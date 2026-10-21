Rescatan a dos jóvenes, una de ellas inconsciente, de un coche que se había precipitado al río Badiel en Guadalajara

La Guardia Civil ha rescatado a dos jóvenes que quedaron atrapadas en el interior de un vehículo después de que este se saliera de la vía y se precipitara desde un puente al cauce del río Badiel, en carretera GU-115, entre las localidades guadalajareñas de Ledanca y Argecilla. Ambas presentaban lesiones de gravedad y tuvieron que ser evacuadas de urgencia por los agentes.

Los hechos, dados a conocer este miércoles por la Guardia Civil de Guadalajara, movilizaron a una patrulla del Subsector de Tráfico después de que un familiar de las víctimas alertara de lo ocurrido a través del teléfono de emergencias del cuerpo, el 062.

Una vez localizado el turismo, los agentes descendieron hasta el cauce del río para auxiliar a las ocupantes. Durante la primera evaluación, comprobaron que una de las jóvenes presentaba lesiones graves y politraumatismos, mientras que la otra se encontraba inconsciente y tenía dificultades respiratorias.

Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles realizaron una extracción de emergencia para sacar a las dos jóvenes del coche. La médica presente en el lugar determinó que existía una urgencia vital, por lo que los agentes no podían esperar a la llegada de los bomberos.

Para acceder al interior del turismo, tuvieron que forzar las puertas y evacuar a las ocupantes, que permanecían atrapadas tras el accidente. Los agentes inmovilizaron a una de ellas en una camilla y, junto con el personal sanitario, llevaron a cabo la evacuación.

Finalmente, las dos jóvenes fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios. Una de ellas fue evacuada al Hospital Universitario de Guadalajara y la otra al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La Guardia Civil destaca que la rápida actuación de los agentes permitió prestar asistencia urgente a las víctimas y facilitar su rescate en unas circunstancias especialmente complicadas.