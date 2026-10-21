Rescatan a dos jóvenes, una de ellas inconsciente, de un coche que se había precipitado al río Badiel en Guadalajara
La Guardia Civil tuvo que forzar las puertas del vehículo para evacuarlas de urgencia; ambas presentaban lesiones de gravedad.
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La Guardia Civil ha rescatado a dos jóvenes que quedaron atrapadas en el interior de un vehículo después de que este se saliera de la vía y se precipitara desde un puente al cauce del río Badiel, en carretera GU-115, entre las localidades guadalajareñas de Ledanca y Argecilla. Ambas presentaban lesiones de gravedad y tuvieron que ser evacuadas de urgencia por los agentes.
Los hechos, dados a conocer este miércoles por la Guardia Civil de Guadalajara, movilizaron a una patrulla del Subsector de Tráfico después de que un familiar de las víctimas alertara de lo ocurrido a través del teléfono de emergencias del cuerpo, el 062.
Una vez localizado el turismo, los agentes descendieron hasta el cauce del río para auxiliar a las ocupantes. Durante la primera evaluación, comprobaron que una de las jóvenes presentaba lesiones graves y politraumatismos, mientras que la otra se encontraba inconsciente y tenía dificultades respiratorias.
Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles realizaron una extracción de emergencia para sacar a las dos jóvenes del coche. La médica presente en el lugar determinó que existía una urgencia vital, por lo que los agentes no podían esperar a la llegada de los bomberos.
Para acceder al interior del turismo, tuvieron que forzar las puertas y evacuar a las ocupantes, que permanecían atrapadas tras el accidente. Los agentes inmovilizaron a una de ellas en una camilla y, junto con el personal sanitario, llevaron a cabo la evacuación.
Finalmente, las dos jóvenes fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios. Una de ellas fue evacuada al Hospital Universitario de Guadalajara y la otra al Hospital 12 de Octubre de Madrid.
La Guardia Civil destaca que la rápida actuación de los agentes permitió prestar asistencia urgente a las víctimas y facilitar su rescate en unas circunstancias especialmente complicadas.