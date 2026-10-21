Muere un trabajador de 46 años tras resultar herido con una motosierra en Villamalea (Albacete)

Un hombre de 46 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un corte con una motosierra mientras estaba trabajando en Villamalea (Albacete). Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 10:14 horas.

La víctima ha acudido al Punto de Atención Continuada de la localidad, donde ha fallecido pese a los intentos por salvarle la vida. Hasta el lugar se han movilizado un helicóptero sanitario, una UVI y una ambulancia de urgencias. También han intervenido efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Por el momento, se desconoce qué actividad estaba realizando el hombre cuando se produjo el accidente, así como las circunstancias en las que sufrió el corte. Tampoco ha trascendido cómo llegó hasta el centro sanitario ni si estaba realizando algún trabajo profesional o particular,

Tras conocerse el suceso, CCOO de Albacete ha lamentado la muerte del trabajador en Villamalea y ha denunciado la falta de medias preventivas y de seguridad en las empresas. El fallecimiento eleva a seis el número de trabajadores que han perdido la vida en accidentes laborales en la provincia en lo que va de año.

El secretario general del sindicato, Paco Gómez, ha insistido en la obligación de las empresas de proporcionar equipos de protección y formación en prevención de riesgos laborales. Además, CCOO ha anunciado una concentración este viernes, a las 12:00 horas, ante la sede de FEDA para mostrar su rechazo a la siniestralidad laboral y trasladar su solidaridad a la familia y allegados del fallecido.

UGT Albacete también ha lamentado el accidente laboral mortal y ha advertido de que las medidas de seguridad y prevención están fallando. El sindicato señala que se trata del tercer accidente laboral mortal registrado en Castilla-La Mancha en menos de 48 horas y exige una investigación exhaustiva de lo ocurrido, así como una aplicación estricta de las medidas de prevención, con una adecuada evaluación de riesgos, formación a las plantillas y equipos de protección.

UGT y CCOO volverán a concentrarse este viernes, a las 12:00 horas, ante la sede de FEDA en Albacete para protestar por este nuevo accidente.