Agujero que se ha realizado en la luna del vehículo del hombre. Redes sociales

Identificado un menor por tirar una piedra a un conductor que resultó herido muy grave en la autopista Madrid-Toledo

La Guardia Civil ha identificado e investiga a un menor de edad como presunto autor del lanzamiento de una piedra de grandes dimensiones desde un puente de la AP-41 que impactó contra un vehículo y provocó lesiones graves a su conductor, un hombre de 42 años, que continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.

El suceso ocurrió el pasado 14 de octubre, alrededor de las 22:30 horas, a la altura del kilómetro 34,700 de la AP-41, en el término municipal de Yuncler (Toledo). El objeto, arrojado desde un puente, impactó contra la luna del vehículo y alcanzó al conductor, que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

La investigación, inicialmente asumida por una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Valmojado, fue posteriormente traspasada al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha, cuyos agentes han trabajado para esclarecer lo ocurrido.

Objeto con el que recibió el impacto la víctima. Redes sociales

Las pesquisas han permitido identificar a una persona menor de edad como presunto autor del lanzamiento. El joven fue investigado este martes, 20 de octubre, por los presuntos delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial y daños.

Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo. Al tratarse de un menor, las posibles responsabilidades penales se determinarán conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

"Cúmulo de emociones y rabia"

Como adelantó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el conductor regresaba del trabajo cuando uno de los objetos lanzados desde el puente impactó contra la luna delantera de su coche, sin que pudiera esquivarlo. Desde entonces, permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo, sedado y con lesiones de extrema gravedad.

Su hermana recurrió a las redes sociales para pedir la máxima difusión y ayuda ciudadana para identificar a los responsables.

En su publicación, relató la gravedad de las heridas que ha sufrido su hermano. "Tiene los pulmones destrozados, la cara destrozada, lesiones graves y está en una cama de hospital, dormido, sin saber cuándo podrá despertar. Todo por culpa de la diversión macabra de unos cobardes", escribió.

La familiar también explicó que sus allegados solo pueden acompañarlo durante "dos horas al día", en unos días marcados por la incertidumbre sobre su evolución. Además, sostuvo que "no sería la primera vez que se producen episodios similares" en ese punto de la AP-41 y reclamó que se investigue lo ocurrido para evitar que vuelva a suceder. Su publicación recibió numerosas muestras de apoyo y se difundió ampliamente en redes sociales.

Según relató, lo hacían "con el único propósito de divertirse". Su hermano no pudo esquivar uno de los objetos, que terminó impactando contra la luna delantera del coche.

Con esta situación la hermana de la víctima tuvo una conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha donde admitió que tenía "un cúmulo de emociones y de sentimientos que no puedo... Tengo una rabia encima".

Cuando este periódico informó del caso, la Guardia Civil trabajaba para determinar exactamente qué había ocurrido. Entre las hipótesis que se manejaban estaba la posibilidad de que el objeto se hubiera desprendido del puente o que, como denunciaba la familia, hubiera sido arrojado deliberadamente contra los vehículos.