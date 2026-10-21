Imagen del parque comercial El Golf de Talavera de la Reina. E.E. CLM

Dos detenidas por el robo con violencia en una tienda de Talavera que acabó con dos dependientas en el hospital

Dos mujeres han sido detenidas en Talavera de la Reina como presuntas autoras de un robo con violencia en el parque comercial El Golf que se saldaba con dos dependientas heridas que fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora del Prado.

Desde la Policía Nacional han confirmado al EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que los arrestos se produjeron en la tarde de este martes en el establecimiento que la cadena Tedi posee en este complejo.

Sobre las 17:36 horas, los agentes recibieron el aviso por parte de las trabajadoras de la tienda que manifestaban haber sorprendido a dos mujeres realizando hurtos.

Estas mismas fuentes confirman que en ese momento, las presuntas ladronas comenzaron a forcejear con las dependientas para intentar abandonar el lugar, por lo que la situación pasó de ser tipificada como hurto a robo con violencia.

Trasladadas al Hospital

Una vez que los agentes procedieron a la detención, constataron que una de las dependientas había resultado herida leve en la disputa y otra padecía un cuadro de ansiedad.

Ambas, de 35 y 29 años, fueron trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado.