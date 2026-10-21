Buscan a José Antonio P.M., un niño de nueve años desaparecido en Tomelloso (Ciudad Real)

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha difundido una alerta para localizar a José Antonio P.M., un niño de nueve años desaparecido en Tomelloso (Ciudad Real) desde el pasado martes 20 de octubre.

El organismo oficial, dependiente del Ministerio del Interior, ha publicado la imagen del menor y sus características físicas tanto en su página web como en sus perfiles en redes sociales.

Según los datos recogidos en la alerta, José Antonio mide aproximadamente 135 centímetros, tiene una constitución normal, los ojos marrones y el pelo castaño, liso y corto.

⚠️𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️ 🧐Desapareció: #Tomelloso #CiudadReal 🔁RT📲para ayudar a su localización Si tienes noticias de su paradero: 📞062 @guardiacivil 📩https://t.co/4kRiJhSDam 🔗Canal oficial @cndes_oficial https://t.co/uXnDBnb1Sq — CNDES (@cndes_oficial) October 21, 2026

El CNDES solicita que cualquier persona que disponga de información relevante sobre el paradero del niño se ponga en contacto con la Policía Nacional o la Guardia Civil a través de los teléfonos 091 y 062, respectivamente. Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo la desaparición del pequeño.