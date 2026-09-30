Una pareja de senderistas se pierde y se les hace de noche en un paraje de Cuenca: finalmente han sido rescatados

Dos excursionistas, un hombre de 61 años y una mujer de 58, han sido auxiliados por la Guardia Civil tras desorientarse y permanecer toda la noche en un paraje del Alto Tajo dentro del término municipal de Vega del Codorno (Cuenca).

Los dos senderistas se perdieron el pasado día 20 de septiembre en los Eustaquios, una zona natural próxima a la Cueva Tornero y la Ermita de San Lorenzo. El 112 alertó de lo ocurrido al Centro Operativo de Coordinación de la Comandancia de Cuenca que, con las coordenadas facilitadas, lograron localizar el vehículo de los desaparecidos.

Sin embargo, no fue hasta el día siguiente y tras recorrer más de cinco kilómetros por una zona montañosa que los agentes encontraron a los excursionistas. Ambos se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban leves síntomas de deshidratación.

Manifestaron a las autoridades que habían seguido una ruta que les facilitó un amigo cuando se desorientaron y se les hizo de noche.