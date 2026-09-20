Una discusión entre dos mujeres acaba con una apuñalada en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Una mujer de 27 años ha resultado herida por arma blanca en el transcurso de una discusión con otra mujer en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) que se ha saldado con la detención de la presunta agresora.

El suceso ocurría sobre las 21:00 horas en un domicilio situado en la calle Calatraveño del municipio, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

A esa hora, la centralita recogía el aviso y movilizaba al equipo médico de urgencias del municipio que se encargó de practicar los primeros auxilios a la herida.

Posteriormente, la mujer fue evacuada fuera de peligro al Hospital Universitario de Ciudad Real en una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Por su parte, desde la Guardia Civil de Ciudad Real han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que los agentes movilizados al lugar procedieron a la detención de la otra mujer implicada como presunta autora del apuñalamiento.

Estas mismas fuentes han descartado que los hechos estén enmarcado en la red oficial de seguimiento integral de los casos de violencia de género VioGén.