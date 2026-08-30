Un incendio calcina la cocina de una vivienda de La Puebla de Almoradiel: afectado un joven de 20 años por intoxicación

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo han tenido que intervenir para apagar un incendio en una vivienda de dos plantas de La Puebla de Almoradiel.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 19.53 horas de la tarde de este sábado, cuando ha empezado a arder la vivienda de un domicilio situado en la calle Veracruz.

Aunque a la llegada de los bomberos no quedaban personas en el interior, un joven de 20 años ha sido ingresado en el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan tras resultar intoxicado por humo. Una UVI ha tenido que trasladar al joven hasta el centro hospitalario.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.