Cae la banda de ladrones que asaltaba violentamente a mujeres de Toledo para arrancarles sus joyas de oro

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que habría cometido más de 15 robos con violencia en distintos pueblos de Toledo desde julio, principalmente contra mujeres de avanzada edad a las que abordaban por la espalda para arrancarles sus joyas de oro. Cinco personas han sido detenidas y cuatro han ingresado en prisión provisional y sin fianza.

Los arrestados, todos ellos con un amplio historial delictivo, actuaban de forma organizada y coordinada desde su base de operaciones en Burujón. Desde allí se desplazaban por diferentes localidades de la provincia en vehículos cuya titularidad figuraba a nombre de terceras personas, con el objetivo de dificultar su identificación y el rastreo policial.

Una vez en los municipios, seleccionaban a sus víctimas, principalmente personas de avanzada edad que llevaran joyas visibles, especialmente cadenas de oro. Los investigadores consideran que escogían deliberadamente a este colectivo por su menor capacidad de oposición y defensa.

Momento de la detención de los implicados. Guardia Civil

El modus operandi era especialmente violento. Los presuntos autores se acercaban por la espalda para sorprender a las víctimas y ejercían una fuerte presión sobre su cuello, impidiendo que pudieran pedir auxilio y provocándoles una situación de indefensión. Después, mediante tirones, les arrancaban las joyas y huían rápidamente del lugar.

Asaltadas mientras cosían en la puerta de su casa

Uno de los episodios más destacados de la investigación ocurrió el 13 de julio en Lagartera. Tres mujeres se encontraban cosiendo en la puerta de su domicilio cuando los presuntos integrantes del grupo se abalanzaron sobre ellas.

Los asaltantes les arrancaron violentamente las cadenas de oro que llevaban en el cuello y abandonaron posteriormente el lugar. Las tres víctimas sufrieron lesiones como consecuencia del ataque.

Otro de los robos investigados tuvo lugar el 31 de julio en Polán. Una mujer de avanzada edad se encontraba dando un paseo por las inmediaciones de su domicilio cuando los autores se acercaron hasta ella a bordo de un vehículo.

Registro del vehículo que utilizaban. Guardia Civil

Tras aproximarse, le arrancaron violentamente del cuello una cadena con una medalla de oro y le sustrajeron también el dinero que llevaba en el monedero. La víctima sufrió lesiones erosivas en el cuello y una amnesia global transitoria provocada por el estrés generado durante el asalto.

Estos hechos contribuyeron a generar una importante alarma social en diferentes pueblos de la provincia, especialmente por la violencia empleada y por la selección deliberada de personas especialmente vulnerables.

Además del valor económico de las piezas sustraídas, la Guardia Civil señala que las joyas de oro suelen tener un importante componente sentimental para sus propietarios, lo que incrementaba el impacto de los robos sobre las víctimas.

Dos meses de investigación

La investigación, denominada 'Operación HOLIZON', comenzó el pasado mes de julio, cuando los agentes detectaron una cadena de robos con violencia que presentaban características similares.

Durante dos meses, el Área de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo siguió los movimientos de los sospechosos hasta localizar el domicilio desde el que iniciaban sus desplazamientos para cometer los robos.

Con todos los indicios reunidos, los agentes desplegaron un amplio dispositivo para realizar las entradas y registros y detener a los integrantes del grupo. En el operativo participaron efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, del GRS número 3 de Valencia, de la USECIC de Toledo, patrullas de Seguridad Ciudadana y unidades detectoras de armas y papel moneda.

Los registros permitieron obtener nuevos indicios sobre la presunta participación de los detenidos en los hechos investigados.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los cinco arrestados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Torrijos, que decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza de cuatro de ellos.

La operación ha permitido desarticular, según la Guardia Civil, un grupo que habría recorrido durante semanas diferentes municipios de la provincia de Toledo en busca de víctimas de avanzada edad a las que sorprender y arrebatar sus joyas mediante el uso de la violencia.