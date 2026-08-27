Herido un operario de mantenimiento de carreteras tras caer por un barranco de 20 metros en Alcalá del Júcar

Un operario de mantenimiento de carreteras, de 56 años, ha resultado herido este jueves tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros de altura junto a la carretera CM-3201, a su paso por Alcalá del Júcar (Albacete). El trabajador ha tenido que ser rescatado por los bomberos y trasladado posteriormente en helicóptero medicalizado al Hospital General de Albacete.

El accidente se ha producido alrededor de las 12:30 horas, a la altura del kilómetro 53 de la CM-3201, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Casas Ibáñez, que han intervenido para rescatar al trabajador tras la caída. Una vez puesto a salvo, ha recibido asistencia sanitaria antes de ser evacuado al centro hospitalario albaceteño.

En el dispositivo de emergencias también han participado efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital, que han atendido al herido antes de su traslado.