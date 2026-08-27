Detenido por intentar matar a una vigilante de seguridad en un centro comercial de Illescas y por varios robos en la Sagra

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, con resultado de lesiones, contra una vigilante de seguridad del centro comercial Señorío Plaza, en Illescas (Toledo), además de varios delitos contra el patrimonio cometidos en la comarca de toledana de la Sagra.

El detenido, de 49 años de edad, fue arrestado a mediados de agosto en Yuncos. Tras pasar a disposición judicial, el tribunal de instancia en funciones de guardia de Illescas decretó su ingreso en prisión.

La investigación arrancó el pasado 16 de julio, después de que los responsables del IES Profesor Emilio Lledó de Numancia de la Sagra denunciaran el robo de nueve compresores de aire acondicionado que habían sido instalados recientemente en el centro. El material, valorado en unos 6.000 euros, había desaparecido del instituto.

Las primeras pesquisas, desarrolladas por la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Numancia de la Sagra, permitieron identificar el vehículo que habría sido utilizado en el robo y determinar que al menos dos personas habrían participado en los hechos.

Los agentes siguieron el rastro de los compresores hasta Yuncler, donde habrían sido trasladados para su despiece y posterior venta. La investigación permitió identificar también a una tercera persona relacionada presuntamente con estos hechos, que ha sido investigada por un delito de receptación.

Ataque a la vigilante

Pero las pesquisas dieron un giro al relacionar el vehículo con un hecho mucho más grave ocurrido semanas antes.

Los agentes comprobaron que a principios de junio el mismo vehículo había sido utilizado durante el intento de homicidio de una vigilante de seguridad del centro comercial Señorío Plaza, en Illescas.

La mujer se encontraba trabajando cuando fue víctima de la agresión, que le provocó lesiones. Hasta el desarrollo de esta investigación, no se había podido identificar al autor del ataque.

La Guardia Civil pudo establecer ahora la relación entre el vehículo y el detenido, al que atribuye este presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, la investigación ha permitido atribuirle otros hechos delictivos. Entre ellos, un hurto cometido en un establecimiento del mismo centro comercial de Illescas un día antes del robo en el instituto.

También se le acusa de un delito de apropiación indebida del vehículo utilizado en los hechos y de un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné al haber perdido su vigencia.

Numerosos antecedentes

El detenido cuenta con numerosos antecedentes por robos con fuerza y violencia.

Tras su arresto en Yuncos y la finalización de las diligencias, fue puesto a disposición judicial en Illescas. El juez decretó su ingreso en prisión provisional.

La operación se ha saldado además con la investigación de otro hombre, de 29 años, por un delito de receptación relacionado con los compresores sustraídos del instituto de Numancia de la Sagra.