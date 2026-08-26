Una pelea entre varias personas en plena calle de Tomelloso deja un herido de 30 años por arma blanca

Un varón de 30 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con un arma blanca durante una reyerta entre varias personas en plena calle de Tomelloso (Ciudad Real).

La víctima ha tenido que ser trasladada en UVI hasta el Hospital Universitario de Ciudad Real capital.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 7.01 horas de la mañana en la calle Los Olivos del municipio.

Hasta allí también se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Por el momento, se desconocen más datos sobre las circunstancias en las que han ocurrido los hechos.