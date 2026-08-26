Muere un conductor al salirse de la carretera con su vehículo en Horcajo de Santiago (Cuenca)

El conductor de un vehículo ha muerto este miércoles tras salirse de la CM-200 y quedar atrapado en su interior en el municipio conquense de Horcajo de Santiago.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 7.26 horas de la mañana, en el kilómetro 16 de la citada vía.

Hasta el lugar han acudido los bomberos de Tarancón (Cuenca), que han rescatado el cuerpo.

Asimismo, se han personado agentes de la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una ambulancia y una UVI.