Muere un hombre tras ser arrollado por su propio vehículo en Buendía (Cuenca)

Un hombre ha muerto tras ser atropellado por su propio coche en Buendía (Cuenca). Todo indica que el vehículo no tenía puesto el freno de mano -o falló- y ha comenzado a desplazarse, arrollando a la víctima.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 21.15 horas de la noche de este lunes, en el Pantano de Buendía, en la zona de acceso a la CM-2000.

El varón estaba pescando cuando el vehículo se le ha venido encima. Ha intentado detenerlo él solo y ha terminado arrollándolo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil y un médico de Urgencias, que solo ha podido certificar el fallecimiento.

También se han desplazado los bomberos de Tarancón, que se han encargado de rescatar el cuerpo sin vida de debajo del vehículo.