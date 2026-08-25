Dos hombres huyen por Guadalajara en un coche robado y acaban detenidos tras una persecución policial

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a dos hombres después de una persecución por varias calles de la ciudad cuando circulaban en un vehículo que había sido denunciado como sustraído. Ambos hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes y trataron de escapar a bordo del turismo.

Los hechos comenzaron cuando una patrulla detectó el vehículo y procedió a darle el alto para comprobar la identidad de sus ocupantes y la situación del automóvil.

Sin embargo, los dos varones no atendieron las indicaciones policiales y emprendieron la huida, lo que dio lugar a una persecución por distintas vías de Guadalajara.

Los agentes mantuvieron el seguimiento del turismo hasta que finalmente consiguieron interceptarlo. En ese momento, uno de los ocupantes salió del vehículo y trató de escapar a pie para evitar su detención.

Uno de los policías salió tras él y, después de una breve persecución a la carrera, consiguió alcanzarlo y detenerlo. El segundo ocupante también fue arrestado por los agentes que participaron en la intervención.

Una vez asegurado el vehículo, los policías realizaron una inspección de su interior y localizaron numerosas herramientas y diversos efectos susceptibles de haber sido sustraídos.

Los objetos intervenidos han quedado a disposición de los investigadores, que trabajan ahora para determinar su procedencia y comprobar si pudieran estar relacionados con otros hechos delictivos cometidos en la zona.

A los dos detenidos les constan numerosos antecedentes por hechos similares. Tras los arrestos, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.