Investigan la aparición de peces muertos en el río Júcar, a su paso por Villar de Olalla (Cuenca)

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha informado de la apertura de una investigación por la multitud de peces muertos en el río Júcar, en el paraje de Abengózar, cerca de la localidad de Villar de Olalla (Cuenca).

Según fuentes de la Benemérita, fueron varios ciudadanos que transitaban por ese paraje quienes se percataron de la presencia de "peces flotando sobre el agua en cantidades".

Por ello, decidieron informar de la situación al Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que derivó el asunto al Seprona.

Aunque el Seprona ha confirmado la aparición de estos peces, no ha detallado ninguna de las hipótesis en las que trabajan.