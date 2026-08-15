Un hombre de 70 años muere tras precipitarse desde el tejado de una casa en Manzanares (Ciudad Real)

Calle de la localidad de Manzanares donde se ha producido el accidente. Maps

A las 8:18 horas de este sábado 14 de agosto un hombre de 70 años ha perdido la vida tras precipitarse desde el tejado de una vivienda en Manzanares (Ciudad Real).

El accidente se ha producido en la calle de la Prensa de la localidad ciudadrealeña. Por el momento, se desconocen los motivos por los que la víctima habría subido, según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, una UVI móvil y un médico de urgencias que solo ha podido certificar el fallecimiento del varón de avanzada edad.