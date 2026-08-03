Una persecución policial en Puertollano acaba con dos detenidos por un robo en una vivienda y un agente herido

Un hombre de 45 años y una mujer de 38 han sido detenidos por la Policía Nacional en Puertollano (Ciudad Real) como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda de la calle Cristóbal Colón, en la barriada de Cañamares.

La intervención policial concluyó con una persecución a pie, un forcejeo en el que resultó herido leve un agente y la recuperación de todos los efectos sustraídos.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas de este domingo, cuando varios vecinos alertaron de que una pareja había accedido a una vivienda después de forzar la puerta de entrada.

Tras recibir el aviso, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda para localizar a los presuntos autores. Poco después consiguieron dar con ellos cuando trataban de huir a la carrera por las inmediaciones.

Durante la persecución se produjo un forcejeo entre uno de los sospechosos y los agentes, incidente en el que un policía resultó herido de carácter leve.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al hombre y a la mujer, de 45 y 38 años, respectivamente, como presuntos responsables del robo con fuerza. Las mismas fuentes han confirmado que todos los objetos sustraídos en el interior de la vivienda fueron recuperados tras la intervención policial.