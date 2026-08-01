Un incendio forestal en Seseña (Toledo) sube a nivel 1 por la afección del humo a una carretera y un polígono

Un incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Seseña, en la provincia de Toledo, ha obligado a activar la situación operativa nivel 1 debido a la afección del humo sobre una carretera y un polígono industrial.

Según la información facilitada por el Plan Infocam, el servicio de extinción de incendios forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, el fuego se ha detectado a las 17:06 horas tras la llamada de un particular. El incendio se localiza en el paraje de El Castrejón, en la pedanía de Seseña Nuevo.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción dos medios aéreos y dos medios terrestres, con un total de 25 efectivos desplegados sobre el terreno. Desde el inicio del operativo han participado seis medios y 38 personas, entre personal interno y equipos de extinción.

Los servicios de extinción continúan trabajando para frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio se propague en una zona próxima a vías de comunicación y actividad industrial.

Puebla de Don Rodrigo

Infocam también ha informado de que a las 18:03 horas de este sábado un vigilante fijo ha alertado de un incendio forestal en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real.

En este incendio trabajan en la tarde de este sábado dos medios aéreos y uno terrestre, con once efectivos.