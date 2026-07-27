El fuego abre dos nuevos frentes en Castilla-La Mancha con incendios activos en Navalcán y Viso del Marqués

La lista de incendios activos en Castilla-La Mancha continúa creciendo. Mientras los dispositivos de extinción siguen volcados en los grandes fuegos de Almorox, La Mierla y Burgohondo, este lunes se han declarado dos nuevos incendios en Navalcán y Viso del Marqués, que obligan a movilizar más medios del Plan Infocam.

El primero de ellos se ha declarado en el término municipal de Navalcán, en la provincia de Toledo. Según la última actualización difundida por el Plan Infocam, en la zona trabajan tres medios aéreos y tres medios terrestres.

El operativo se centra en frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego se propague en una jornada marcada por las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios.

Casi al mismo tiempo, otro incendio forestal ha obligado a activar un amplio dispositivo en Viso del Marqués (Ciudad Real). En este caso, el operativo movilizado es de mayor envergadura, con 12 medios aéreos, 22 medios terrestres y 119 efectivos de bomberos forestales y agentes medioambientales desplegados sobre el terreno.

Estos nuevos focos llegan cuando Castilla-La Mancha continúa inmersa en una de las campañas de incendios más complicadas de los últimos años. Aunque durante las últimas horas la evolución de los grandes fuegos ha permitido aliviar parcialmente la presión sobre los servicios de emergencia, la situación sigue lejos de darse por controlada.