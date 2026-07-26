Dos mujeres de 23 y 54 años mueren en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Toledo

Dos mujeres de 23 y 54 años han fallecido este domingo por la tarde en un grave accidente de tráfico registrado en el municipio toledano de Novés, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro se ha producido a las 17:45 horas en la carretera provincial TO-3927 y ha consistido en una colisión en la que se han visto implicados tres turismos, de acuerdo con el parte de intervención del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) de Toledo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Santa Olalla, que han recibido el aviso a través del 112 y han permanecido trabajando en la zona desde las 17:52 hasta las 19:57 horas.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil, Policía Local de Torrijos y sanitarios del Sescam con una ambulancia de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y dos UVI móvil.

Los esfuerzos por salvar la vida de las mujeres se ha realizado en vano y ambas han fallecido en el lugar.

Dos heridos

Los médicos también han atendido en el lugar dos hombres de 26 y 52 años.

Los bomberos han realizado labores de rescate utilizando herramientas manuales y han movilizado una unidad de mando y jefatura, una bomba rural pesada y una bomba rural ligera.