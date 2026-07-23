Un hombre de 34 años y una mujer de 50 heridos tras chocar dos coches en Méntrida (Toledo)

Un hombre de 34 años y una mujer de 50 han resultado heridos al chocar frontalmente los turismos que conducían por la CM-5007, a la altura del municipio toledano de Méntrida.

Ambos han tenido que ser trasladados hasta el Hospital Universitario de Toledo, el varón en helicóptero sanitario y la mujer en UVI.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.30 horas de la tarde de este jueves, en el kilómetro 9 de la carretera autonómica citada.

Hasta el lugar también se han desplazado un médico de Urgencias, una ambulancia de Soporte Vital Básico y otra de Urgencias, y agentes de la Guardia Civil.

Además, se han personado los bomberos del parque de Santa Olalla porque una de las dos víctimas había quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos siniestrados. Finalmente, no han tenido que intervenir ya que ha logrado salir del turismo.