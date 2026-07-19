Vox aclara que "nunca ha dicho que el alcalde de Robledillo manejara la cosechadora" del incendio de Guadalajara

El grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha asegurado este domingo que "nunca ha dicho que el alcalde de esta formación de Robledillo de Mohernando manejara la cosechadora" que, según los indicios, fue el origen del incendio que afecta a la Sierra Norte de Guadalajara.

En una nota de prensa, el grupo parlamentario ha recordado que en la comunicación que hizo el pasado viernes sobre el incendio defendía la legalidad de la actividad agrícola desarrollada y las medidas preventivas adoptadas, pero sin afirmar en ningún momento que Rubén Marchamalo, el alcalde de Vox de Robledillo de Mohernando "estuviera manejando personalmente la cosechadora".

"La referencia de la nota al 'agricultor señalado' y al alcalde respondía al señalamiento público que ya se estaba produciendo contra Rubén Marchamalo y a su vinculación con una explotación familiar dedicada desde hace años a la agricultura", ha apuntado el grupo parlamentario Vox.

"El contenido de la comunicación se centraba en acreditar que la actividad se estaba desarrollando conforme a la normativa y que se habían dispuesto medios preventivos suficientes, no en identificar quién conducía materialmente la máquina", ha añadido.

Asimismo, ha mantenido que la comparecencia pública de este sábado de Marchamalo y del portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, en La Mierla, donde se inició el incendio, sirvió para dejar claro que Rubén Marchamalo "no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio, ni era la persona que manejaba la cosechadora, ni ha sido citado, ni filiado dentro de la investigación".

Marchamalo explicó que su familia vive del campo y que se trata de una explotación familiar, una circunstancia que según el grupo parlamentario Vox. "Permite entender perfectamente el contexto de la primera comunicación a cualquier persona que no tenga intereses ocultos en retorcer su contenido", ha sentenciado.