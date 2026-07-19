Un joven de 18 años y una menor de 16, heridos al chocar contra un coche de la Guardia Civil en Cuenca

Un joven de 18 años y una menor de 16 han resultado heridos al chocar el turismo en el que viajaban con un coche de la Guardia Civil en Villar de Olalla (Cuenca). Ambos han tenido que ser trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de la capital provincial.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a la 1.28 horas de la madrugada del sábado al domingo en Camino Ballesteros.

Hasta el lugar también se han desplazado los bomberos de Cuenca.

Otro accidente

Por otro lado, un hombre de 37 años y una mujer de 49 han resultado heridos tras una colisión entre una moto y un coche en Hellín (Albacete). Ambos han sido llevados en UVI hasta el Hospital General Universitario de Albacete.

Ha ocurrido a las 20.03 horas de la tarde en el kilómetro 23 de la CM-3213.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, bomberos de Albacete y dos UVIs.