El incendio de La Mierla ya ha arrasado 13.000 hectáreas y la Junta planea un plan de recuperación de la zona

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en La Mierla (Guadalajara) ha arrasado ya 13.000 hectáreas y mantiene el nivel 2 de alerta. Han sido evacuados 16 municipios, afectando a unas 700 personas, y se ha decretado el confinamiento de Hiendelaencina. El Gobierno de Castilla-La Mancha prepara un plan de recuperación para impulsar el sector primario y el turismo en la zona afectada. El 90% de la superficie dañada pertenece al parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con intervención de 149 medios y 732 personas.

El incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara) el pasado jueves continúa el nivel 2 y ya alcanza las 13.000 hectáreas arrasadas. Desde su detección ha obligado a desalojar 16 municipios, con un total de 700 personas evacuadas.

Según han confirmado fuentes de la Junta, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está perfilando una estrategia de actuación en la zona afectada para impulsar tanto al sector primario como al turístico cuando regrese la normalidad.

"La zona destaca por su riqueza ambiental, foco de atracción de turismo de naturaleza, entorno que necesitará un revulsivo toda vez que las llamas queden sofocadas", han expresado.

▶️ ACTUALIZACIÓN

➡️ #IFLaMierla en #Guadalajara

⚠️Se procede a la evacuación de las localidades de Bustares, Villares de Jadraque, Veguillas y el confinamiento de Hiendelaencina. Se mantienen las restricciones en el resto de municipios evacuados.

🚨 Nivel 2

📩Es-Alert Enviado.… pic.twitter.com/9o1CzagBFe — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 18, 2026

La última evacuación fue la del municipio de Monasterio -localidad con una treintena de habitantes- este sábado, además de los 40 vecinos de Veguillas —una pedanía de Cogolludo—decidieron dejar su localidad por voluntad propia.

Se unen a La Mierla, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, embalse de Beleña, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas, Zarzuela de Jadraque, Monasterio, Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas. Además, se ha decretado el confinamiento de Hiendelaencina.

Vuelven los medios aéreos

Tras pasar la noche, los medios aéreos han retomado su actividad este domingo por cuarto día consecutivo. Durante las horas nocturnas, los equipos terrestres han estado trabajando en el perímetro del incendio

Hasta el momento ya han participado un total de 149 medios, de los que 30 son aéreos, y 732 personas. En la zona también se ha desplegado desde el jueves un centenar de militares de la UME.

También están operando las brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRIF) de La Iglesuela (Toledo) y de Pinofranqueado (Cáceres) junto a otros medios del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y de la Comunidad de Madrid.

Parque natural

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el director técnico de la emergencia, Luis Escudero, ha expresado que el 90 % de la superficie afectada por el incendio pertenece al parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Asimismo, ha expresado que "no se puede hablar de superficie arrasada, porque las llamas han afectado al terreno con distinto grado de intensidad".

En cuanto a la evolución del fuego, desde la Junta han expresado su preocupación por cómo puede seguir soplando el viento.