Buscan a Parveen, una joven de 17 años desaparecida desde el pasado lunes en Ciudad Real
La menor mide 1,50 metros, pesa 73 kilos y es de constitución física corpulenta.
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El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Parveen, una joven de 17 años desaparecida en Ciudad Real capital.
La alerta se ha emitido después de que se le perdiera la pista el pasado lunes 13 de julio.
El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.
⚠️𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗖𝗜𝗗𝗔⚠️— CNDES (@cndes_oficial) July 14, 2026
🚺 17 años
🧐Visto por última vez #CiudadReal
🔁RT📲 para ayudar a encontrarlo
Si tienes noticias de su paradero:
✅📞091 @policia
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Según ha indicado, la menor mide 1,50 metros, pesa 73 kilos y es de constitución física corpulenta. Sus ojos son negros, al igual que el color de pelo.
La última vez que se la vio vestía un pantalón vaquero corto azul oscuro, una camiseta de manga corta naranja y llevaba el pelo suelto.
Desde el CNDES instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.