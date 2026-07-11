Piden cuatro años de cárcel al acusado de abusar sexualmente de una vecina a la que se ofreció a llevar a casa en Fuensalida

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes a R.G.R, acusado de abuso sexual a una vecina en Fuensalida (Toledo), para quien la Fiscalía pide una pena de cuatro años de cárcel.

El Ministerio Público detalla en su escrito de acusación que el 22 de octubre de 2017 el procesado R.G.R., tras haber estado de fiesta en la localidad de Fuensalida, se ofreció a llevar hasta su casa, a su vecina A. quien accedió al vehículo del procesado.

El investigado, en lugar de recorrer los pocos kilómetros existentes hasta el domicilio de A., se dedicó a callejear por las calles de Fuensalida y la condujo hasta un bar para tomar cervezas.

Según el relato del fiscal, aparcó su automóvil en las inmediaciones del pabellón de deportes de Fuensalida y con ánimo libidinoso se echó encima de la mujer, le tocó una pierna, le subió el vestido, le bajó las medias y la ropa interior y le introdujo los dedos en la vagina.

A pesar del bloqueo mental sufrido por la víctima ante el inesperado asalto, la mujer indicó repetidamente al procesado que parase e intentó liberarse de la presión a que estaba sometida, pero el hombre continuó con tocamientos bajo la ropa por todo el cuerpo de A. hasta que la llegada de otro vehículo provocó que cesara en su acometimiento.

A. presentó sintomatología ansioso-depresiva reactiva a los hechos; fue diagnosticada de estrés postraumático agudo y se le prescribió tratamiento psicoterapéutico. El procedimiento estuvo paralizado desde la comparecencia psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Toledo de 20 de septiembre de 2021 hasta el auto de incoación de sumario de 10 de febrero de 2025.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita libertad vigilada durante cinco años y una indemnización del procesado a la víctima de 12.000 euros en concepto de daños morales.