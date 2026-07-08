Un hombre de 39 años herido al ser agredido con un arma blanca en Yuncos (Toledo)

Un hombre de 39 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca a la altura del pecho durante la madrugada de este martes al miércoles en Yuncos (Toledo).

Una ambulancia ha tenido que trasladar al varón hasta el Centro de Especialidades de Illescas (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 1.43 horas en la calle Felipe II del municipio.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, que están investigando las circunstancias en las que se han producido los hechos.