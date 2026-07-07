Detenido un hombre en la comarca toledana de La Sagra por matar a cinco perros a tiros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte por disparos de cinco perros, cuatro de los cuales fueron hallados enterrados bajo toneladas de estiércol en una finca rústica del norte de la comarca de La Sagra en Toledo.

Según ha informado la Benemérita, las investigaciones se iniciaron tras la desaparición de varios perros cuyos propietarios habían denunciado los hechos dos años antes. Los agentes realizaron una inspección en la finca, localizando restos óseos de cuatro perros enterrados en distintos puntos bajo toneladas de estiércol.

Tras recuperar un cráneo parcial de perro pudieron notificar que presentaba varios perdigones incrustados y una lesión compatible con la trayectoria de los proyectiles.

Asimismo, lograron hallar los dispositivos de identificación de dos de los animales, lo que permitió confirmar su identidad.

Según las gestiones practicadas, los cinco perros habrían sido abatidos con disparos de escopeta aproximadamente dos años antes de su hallazgo, aunque únicamente fue posible recuperar los restos de cuatro de ellos.

Se trataba de dos perros de raza pastor alemán, dos huskies siberianos y un perro mestizo. Los cuatro figuraban oficialmente como desaparecidos tras las denuncias presentadas por sus propietarios.

Hasta dos años de cárcel

Durante los registros, los agentes procedieron a la intervención de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola propiedad del presunto autor, quien disponía de toda la documentación y licencias en vigor.

La Guardia Civil ha recordado que el Código Penal establece penas de prisión de hasta dos años, además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio.

Asimismo, contempla la posible privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cinco años.