Fachada de la residencia de mayores Veracruz, en la localidad toledana de Urda.

Fachada de la residencia de mayores Veracruz, en la localidad toledana de Urda. Google Maps

Sucesos INCENDIO

Un fuego de monte bajo obliga a confinar un geriátrico de Urda por la afección del humo: los 45 residentes están a salvo

Infocam ha movilizado dos medios aéreos, cinco terrestres y 25 efectivos para controlar un incendio que desde las 18:30 horas es de nivel 0.

Más información: Los bomberos forestales coinciden: "Los incendios son más virulentos; será un verano difícil en Castilla-La Mancha"

Publicada
Actualizada

Un incendio declarado este lunes en Urda (Toledo) ha obligado a confinar a la residencia de mayores Veracruz por la afección del humo. Fuentes del centro han informado a EFE que en los 45 residentes del geriátrico se encuentran a salvo.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) en redes sociales, el incendio, que ha sido declarado de nivel 1 y ha descendido a nivel 0 sobre las 18:30 horas, ha movilizado a esta hora a dos medios aéreos, cinco terrestres y 25 efectivos.

De acuerdo al Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) el fuego ha sido detectado a las 15:55 horas por un vigilante fijo y afecta a superficie forestal.