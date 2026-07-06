Un fuego de monte bajo obliga a confinar un geriátrico de Urda por la afección del humo: los 45 residentes están a salvo
Infocam ha movilizado dos medios aéreos, cinco terrestres y 25 efectivos para controlar un incendio que desde las 18:30 horas es de nivel 0.
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Un incendio declarado este lunes en Urda (Toledo) ha obligado a confinar a la residencia de mayores Veracruz por la afección del humo. Fuentes del centro han informado a EFE que en los 45 residentes del geriátrico se encuentran a salvo.
Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) en redes sociales, el incendio, que ha sido declarado de nivel 1 y ha descendido a nivel 0 sobre las 18:30 horas, ha movilizado a esta hora a dos medios aéreos, cinco terrestres y 25 efectivos.
De acuerdo al Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) el fuego ha sido detectado a las 15:55 horas por un vigilante fijo y afecta a superficie forestal.
➡️ACTUALIZACIÓN— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 6, 2026
▶️#IFUrda en #Toledo desciende a Situación Operativa 🚨Nivel 0. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm.
🚚 5 medios terrestres
👥 23 efectivos #BBFF #AAMM#IIFF #LaPrevenciónSalva
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