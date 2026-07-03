La Policía desmantela en el Polígono el mayor punto de venta de cocaína de Toledo: tenían 500 dosis preparadas

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desmantelado el mayor punto de venta de cocaína al menudeo de Toledo, deteniendo a ocho miembros de un mismo clan familiar. El punto de venta, ubicado en el barrio de Santa María de Benquerencia, recibía una media de 65 personas al día para adquirir droga. Durante la operación se incautaron 244 envoltorios de cocaína, 293 de hachís, 41 de marihuana, 2.480 euros en efectivo y 193.000 euros escondidos en dos viviendas de Magán. Los detenidos están acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, y la operación ha contado con la colaboración de varias brigadas policiales y la Policía Local.

La Policía Nacional ha desmantelado el mayor punto de venta de cocaína al menudeo de la ciudad de Toledo en una operación que se ha saldado con la detención de los ocho integrantes de un mismo clan familiar, acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado la Policía, la investigación comenzó el pasado mes de febrero tras detectarse una intensa actividad de venta de sustancias estupefacientes en una vivienda situada en el barrio de Santa María de Benquerencia, a la que acudían diariamente una media de 65 personas para adquirir droga.

Los investigadores comprobaron que los ocho miembros del grupo actuaban de forma perfectamente coordinada para mantener operativo el punto de distribución, considerado el principal foco de venta de cocaína de la capital regional.

Más de 500 dosis preparadas

La operación culminó con el registro de tres inmuebles: la vivienda utilizada para la venta de droga en Santa María de Benquerencia y otras dos casas situadas en la localidad toledana de Magán, que los cabecillas de la organización habían adquirido recientemente y utilizaban para ocultar las ganancias obtenidas con la actividad delictiva.

En el piso de Toledo, los agentes localizaron un total de 244 envoltorios de cocaína, 293 de hachís y 41 bolsitas de marihuana, todas ellas preparadas para su venta al por menor.

Además, intervinieron 2.480 euros en efectivo, una cantidad que, según la Policía Nacional, evidencia el elevado volumen de negocio que generaba este punto de venta, capaz de atender diariamente a decenas de consumidores.

193.000 euros escondidos en Magán

Durante los registros practicados en las dos viviendas de Magán, los agentes encontraron joyas y un total de 193.000 euros en efectivo. En una de las casas se intervinieron 123.000 euros y en la otra 70.000, repartidos en diferentes estancias del inmueble.

La Policía ha explicado que parte del dinero, concretamente 34.750 euros, fue recuperado después de que uno de los detenidos lanzara tres fajos de billetes por la ventana al percatarse de la inminente entrada de los agentes, con la intención de evitar su incautación.

Los ocho arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Toledo y ha contado con el apoyo de las Brigadas de Seguridad Ciudadana de Toledo y Talavera de la Reina, así como de la Policía Local de Toledo.