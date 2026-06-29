Aumentan las denuncias por violencia de género en Castilla-La Mancha un 33,5 % en el primer trimestre del año

Castilla-La Mancha registró en el primer trimestre del año un total de 2.188 denuncias por violencia machista, un 33,5 % más que en el mismo periodo de 2025.

Este dato refleja una tasa de 17,4 denuncias por cada 10.000 mujeres, cifra que se sitúa por debajo de la media nacional de 18,1.

Asimismo, el número de víctimas de violencia de género también ha crecido en el primer trimestre del año con respecto al pasado, un 23,1 %, alcanzando las 1.846.

Así lo refleja el informe publicado este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que detalla que el número de órdenes de protección bajó un 8,8 %, hasta las 435.

Atendiendo a este ámbito, las sentencias condenatorias bajaron un 14 %, mientras que las absolutorias no han variado y el número de personas enjuiciadas bajó un 12,9 %.

Resto de España

En el conjunto del país, el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales en el primer trimestre de este año ascendió a 50.911, con un aumento un 6,36 % con respecto al mismo período de 2025.

Un total de 45.220 mujeres presentaron denuncias como víctimas, lo que supone un incremento del 3,75 % respecto a los tres primeros meses del año anterior.

En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 15.474, de las que el 81,78 % fueron condenatorias.

Por comunidades

La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima más alta que la tasa registrada en 2025.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con 28,7; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.

Por debajo de la media nacional se situaron Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; y La Rioja, con 15; además de la citada Castilla-La Mancha, con 17,4.